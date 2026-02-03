США сбили иранский беспилотник в Аравийском море

сегодня в 22:57

Американский истребитель F-35C поразил иранский беспилотник после его угрожающего приближения к авианосцу USS Abraham Lincoln. Данную информацию подтвердил каналу Fox News представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс, пишет ТАСС .

Согласно заявлению офицера, USS Abraham Lincoln, находясь примерно в 800 км от южного побережья Ирана в Аравийском море, подвергся маневру сближения со стороны иранского беспилотника «Шахед-139».

Несмотря на попытки американских сил, находящихся в международных водах, предотвратить эскалацию, дрон продолжил движение в направлении авианосца.

Хокинс подчеркнул, что беспилотник был ликвидирован в целях обеспечения безопасности корабля и военнослужащих. Данное решение было принято в рамках самообороны.

