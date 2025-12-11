В Якутии в результате пожара в доме погибли пять человек
В результате пожара в частном доме в селе Октемцы Республики Саха (Якутия) погибли пять человек, среди которых двое детей, сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Пожар произошел в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района.
«На месте пожара обнаружено пять погибших, из них двое детей», — говорится в сообщении.
Общая площадь повреждений составила 127 кв. м.
Причины пожара устанавливаются. В ликвидации возгорания участвовали 15 человек и 3 единицы техники.
Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь затронул несколько этажей. Пострадали пять человек.
