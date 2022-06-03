РИАМО - 3 июн. На юго-востоке столицы завершилась масштабная реконструкция легендарного стадиона «Москвич», разрешительную документацию объекту выдал Мосгосстройнадзор. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Стадион является частью исторического спортивного кластера, который был сформирован в 60-х годах ХХ века.

«Работы по реконструкции спорткомплекса завершены, далее на объекте будет вестись подготовка к открытию. Площадь обновленного стадиона «Москвич» увеличилась в 5 раз», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, спорткомплекс получил сразу несколько новых сооружений. При этом строителям удалось сохранить стадион и одновременно преобразовать его в современное технологичное пространство. Комплекс включает в себя футбольное поле с натуральным газоном, а также системами подогрева и полива. На поле установили новую систему освещения, электронное табло и медиасистему.

Рядом со стадионом расположена парковка на 166 машино-мест и 2 места для автобусов. Вся инфраструктура стадиона позволяет проводить матчи с участием профессиональных футбольных команд.

«После реконструкции стадион способен вместить на 20% больше зрителей на трибунах – до 4,2 тыс. человек. Также предусмотрены места для маломобильных граждан», – добавил глава Стройкомплекса.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что специалисты ведомства перед выдачей разрешительной документации провели 16 различных проверок стадиона.

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