В России захотели разработать современную вакцину от бешенства для животных

В Центре имени Гамалеи заявили о необходимости создания отечественной генно-инженерной вакцины от бешенства для животных, сообщают « Известия ».

Существующий российский препарат производится на основе вирулентного штамма, опасного для человека. Это требует строгих мер безопасности и делает производство дорогим.

Как пояснил научный руководитель центра Александр Гинцбург, основные носители инфекции — дикие животные. Их вакцинация проводится путем раскладки приманок с препаратом, для чего нужны большие объемы недорогой вакцины.

«Отечественный препарат создан из вирулентного штамма, работа с которым чрезвычайно опасна, поэтому он дорогой. Западная вакцина для животных генно-инженерная. Поэтому уже давно мы предлагаем сделать для этих целей российский препарат», — отметил Гинцбург.

Ранее в 10 регионах России распространилась опасная для домашнего скота инфекция.

