РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Тематический прием граждан по вопросам здравоохранения состоится 7 июня в городском округе Мытищи, в нем могут поучаствовать все желающие, сообщила глава округа Юлия Купецкая.

Прием пройдет в 16:00 в поликлинике №2 по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, д. 34, этаж 2, конференц-зал.

Интересующие вопросы по оказанию медицинской помощи взрослому населению можно будет задать: заведующему поликлиникой №2 Л. В. Кикоть; заместителю главы Мытищ Н. М. Гречаной; руководителю управления по обеспечению социальными гарантиями администрации горокруга Н. В. Тер-Григорьян.

«Такой формат прямого разговора позволяет решать вопросы на месте, в открытом диалоге. Встречи проходят каждые 2 недели. Если у вас есть вопросы - следите за анонсами и выбирайте удобные дату и место!» - написала Купецкая в своем Telegram-канале.

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