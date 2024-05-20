Студент из Бронниц взял серебро на конкурсе по инновационной деятельности

Студент автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа Алексей Гудович занял 2 место в XIX Всероссийском конкурсе молодежи «Интеграция». Студент стал серебряным призером в номинации «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Энергетическая политика». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Очный финал конкурса состоялся в конгресс-центре ГК «Космос», где учащийся успешно представил свой научный доклад под названием «Создание и исследование работы устройства по передаче беспроводного электричества». Его инициатива привлекла внимание как профессионалов в области энергетики, так и широкой аудитории, благодаря инновационному подходу к решению актуальных проблем.

Участие и успешное выступление студента в конкурсе является ярким примером того, как молодежь проявляет активность и креативность в различных сферах науки и общественной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.