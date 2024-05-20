Представители физтех-колледжа Долгопрудного заняли призовые места в конкурсах

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Студентки физтех-колледжа Долгопрудного г. о. Ольга Рыцарева и Полина Григорьева стали победителями Всероссийского конкурса «Призвание» в номинации «Фотоколлаж». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводится «Центром всероссийского конкурсного движения и инновационного педагогического опыта «Творчество без границ» с целью активизации творческого потенциала детей и взрослых. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Людмила Мишура выступила руководителем-наставником для студенток.

Педагог-психолог физтех-колледжа Ольга Карасева представила свой проект «Управляй эмоциями» в номинации «Психолог-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях инклюзивного образования» на финале конкурса «Лучшая практика инклюзивного образования Московской области». Проект педагога занял 2 место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.