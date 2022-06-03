РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. В доме №18 строящегося проблемного ЖК «Лесобережный» в подмосковном Красногорске завершают фасадные и кровельные работы, остекление теплового контура и отделку мест общего пользования, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

Кроме того, на объекте активно ведутся монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

На минувшей неделе вблизи дома №18 генеральный подрядчик фонда приступил к асфальтированию внутриквартальных проездов. Первый этап обустройства улично-дорожной сети в ЖК «Лесобережный» в скором времени должен завершиться.

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