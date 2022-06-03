РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Полицейские в подмосковном Красногорске изъяли из незаконного оборота 500 г героина, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции микрорайона Павшино в местном СНТ по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 26 и 27-летних жителей одной из республик Средней Азии.

«Полицейские обнаружили и изъяли 7 тайников-закладок с пакетами из полимерного материала, обмотанными скотчем. При осмотре квартиры, в которой временно проживали злоумышленники, был также обнаружен и изъят 1 сверток», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что по заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое пакетов является наркотическим средством – героином массой более 500 г.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ.

Красногорским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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