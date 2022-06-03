РИАМО - 3 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что главной задачей военной спецоперации РФ на Украине является защита жителей ЛНР и ДНР, а сама операция достигла определенных результатов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков отметил, что для защиты жителей Донбасса принимаются все необходимые меры.

«Достигнуты определенные результаты (в ходе спецоперации – ред.). От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины и элементов освобождены многие населенные пункты», – уточнил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российская спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Россия продолжает проведение военной спецоперации на территории Украины, которая началась 24 февраля.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.