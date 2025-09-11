Главный редактор RT проходит восстановление после медицинского вмешательства
Маргарита Симоньян вернулась домой после операции
Главный редактор международной медиагруппы RT Маргарита Симоньян вернулась домой после проведенной операции.
О своей выписке из медицинского учреждения она сообщила в личном Telegram-канале, не уточняя детали состояния здоровья.
«Впереди много лечения. Или немного», — написала Симоньян.
Ранее в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян впервые публично призналась о наличии серьезных проблем со здоровьем, хотя и не уточняла тогда конкретный диагноз.