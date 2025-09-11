Стало известно, как семьи выбирают и оплачивают дополнительные занятия для детей

«Авито»: родители тратят в среднем 11 тыс рублей в месяц на секции и репетиторов

Семьи в России в среднем выделяют 11,3 тысячи рублей в месяц на кружки и репетиторов для детей, при этом решение о выборе секций все чаще принимается совместно с ребенком, сообщает «Бриф24» .

Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», средний ежемесячный бюджет семьи на дополнительные занятия для ребенка составляет 11,3 тысячи рублей. Около 34% родителей планируют тратить на внеурочную деятельность детей от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, примерно столько же готовы выделять до 5 тысяч рублей. Еще 17% респондентов готовы инвестировать до 20 тысяч рублей, а 14% — более 20 тысяч рублей.

В 25% случаев школьники самостоятельно выбирают кружки, а в 41% — решение принимается совместно с родителями. Наиболее популярны спортивные (48%) и творческие (39%) секции. Иностранные языки изучает 31% детей, математику — 23%. Растет интерес к курсам по финансовой грамотности (18%) и программированию (16%).

Более половины детей посещают секции один-два раза в неделю, 20% ходят сразу на три-четыре кружка, а 5% школьников загружены на уровне взрослой рабочей недели. Каждый третий родитель уже запланировал занятия с репетитором для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Большинство родителей (62%) ищут педагогов по рекомендациям, 32% используют онлайн-платформы. Основные критерии выбора — профессионализм преподавателя (54%), удобный график (52%) и стоимость (39%). Для 20% родителей важны отзывы на цифровых сервисах.

Директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова рекомендовала при выборе репетитора в интернете проверять квалификацию педагога, изучать отзывы родителей и заранее обсуждать методы обучения и подход к работе с детьми.