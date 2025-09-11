Гигантский айсберг продолжает разрушаться вблизи острова Южная Георгия

Крупнейший в мире айсберг A23a, отколовшийся от антарктического шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, стремительно сокращается в размерах.

По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), за последние несколько недель ледяной гигант потерял почти 20% своей площади — от него откололись четыре крупных фрагмента общей площадью более 800 кв. км.

Несмотря на эти потери, A23a сохраняет статус крупнейшего айсберга на планете с текущей площадью 1423 кв. км. Для сравнения: при рождении в 1986 году его площадь составляла 4170 кв. км, но за последние месяцы он пережил ускоренное разрушение — только этим летом потеряв 36% массы из-за откола трех огромных фрагментов.

«Айсберг продолжает движение на север, разрушаясь под действием ветра и течений, — пояснила главный специалист ААНИИ Полина Солощук. — Его обломки дрейфуют в разных направлениях, но не представляют опасности для судоходства благодаря крупным размерам и легкой обнаружимости на радарах».

Ученые подчеркивают, что таяние A23a не окажет значительного влияния на уровень Мирового океана, так как процесс происходит постепенно, позволяя воде равномерно перераспределяться. В настоящее время айсберг находится в 130 км к северу от острова Южная Георгия, продолжая свой дрейф в более теплые воды, где процесс разрушения неизбежно ускорится.