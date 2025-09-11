Украинские власти возбудили дело из-за потерянного авиационного боеприпаса

В селе Копылье на Волыни авиационный боеприпас упал на жилой дом, полностью разрушив строение, сообщает РБК .

По данным местного телеканала «Аверс», ракета выпала из украинского военного самолета. В момент происшествия людей в доме не было, что позволило избежать жертв.

Как выяснилось, разрушенный дом принадлежал родителям заместителя начальника спецподразделения полиции — Корпуса оперативно-внезапного действия (КОД).

Государственное бюро расследований Украины уже возбудило уголовное дело по факту падения боеприпаса.