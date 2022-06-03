РИАМО - 3 июн. Более 140 остановочных павильонов для пассажирского транспорта заменили на новые на территории 17 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В этом году мы меняем автопавильоны на два типа — «межгородской» и «городской» стандарт — всего новых павильонов будет более 200. В настоящее время выполнено более 70% от общего плана работ – на 34 региональных дорогах реконструировали посадочные площадки и заменили больше 140 остановок», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

По его словам, павильоны, которые расположены в черте города, выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла. Кроме того, их крыша защищает от солнца и осадков. За городом делают остановки общественного транспорта из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Все павильоны оснащены скамейками и урнами.

Больше всего новых остановочных павильонов появилось в городском округе Чехов — по 8 установили на улицах Чехова и Гагарина, 2 - на Старосимферопольском шоссе. Еще планируется заменить остановки на улицах Колхозной, Комсомольской и Гарнаева.

В городском округе Мытищи новые павильоны для пассажирского транспорта установили на ул. Мира, Волковском шоссе и Олимпийском проспекте, в Долгопрудном — на проспекте Пацаева, в Щелкове — в Первом Советском переулке и на ул. Центральной. Реконструкцию посадочных площадок с установкой остановок провели в Луховицах.

Масштабное переустройство остановок и установка новых павильонов планируются в текущем году в Рузском, Раменском округах, а также в городском округе Коломна.

С 2018 года в Московской области обустроили новые и заменили около 4 тыс. старых остановок пассажирского транспорта.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При создании адресного перечня по замене павильонов учитываются техническое состояние остановки и пожелания жителей.

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