РИАМО - 3 июн. Более 140 остановочных павильонов для пассажирского транспорта заменили на новые на территории 17 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По его словам, павильоны, которые расположены в черте города, выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла. Кроме того, их крыша защищает от солнца и осадков. За городом делают остановки общественного транспорта из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Все павильоны оснащены скамейками и урнами.
Больше всего новых остановочных павильонов появилось в городском округе Чехов — по 8 установили на улицах Чехова и Гагарина, 2 - на Старосимферопольском шоссе. Еще планируется заменить остановки на улицах Колхозной, Комсомольской и Гарнаева.
В городском округе Мытищи новые павильоны для пассажирского транспорта установили на ул. Мира, Волковском шоссе и Олимпийском проспекте, в Долгопрудном — на проспекте Пацаева, в Щелкове — в Первом Советском переулке и на ул. Центральной. Реконструкцию посадочных площадок с установкой остановок провели в Луховицах.
Масштабное переустройство остановок и установка новых павильонов планируются в текущем году в Рузском, Раменском округах, а также в городском округе Коломна.
С 2018 года в Московской области обустроили новые и заменили около 4 тыс. старых остановок пассажирского транспорта.
Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При создании адресного перечня по замене павильонов учитываются техническое состояние остановки и пожелания жителей.
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