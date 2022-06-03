РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. На Кореневском карьере в городском округе Люберцы 4 июня пройдут соревнования по плаванию на открытой воде, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Каждый желающий сможет поболеть за спортсменов на открытых соревнованиях, которые пройдут на территории центра активного отдыха, досуга и спорта «Кореневский карьер» по адресу: Коренево, ул. Железнодорожная, д. №5. Спортсмены будут выступать по предварительной записи», - сказал Ружицкий.

По его словам, регистрация спортсменов начнется в 9:00 и продлится до 11:00. Начало сольных дистанций запланировано на 10:00, а эстафеты – на 12:00. Награждение – в 12:30.

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