РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение массовых проверок водителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 июня; «Ребенок – пассажир» – 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 июня.

Кроме этого, запланировано проведение оперативно-профилактических мероприятий: «Такси», «Пешеходный переход» и Опасный груз – с 6 по 12 июня; «Встречная полоса», «Пешеход» и «Тахограф» – с 13 по 19 июня; «Пешеход – пешеходный переход», «Автобус» и «Мото» – с 20 по 26 июня.

Участникам дорожного движения напоминают, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности.

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