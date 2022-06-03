РИАМО - 3 июн. Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проинспектировали по новому чек-листу содержание свыше 9 тыс. дворов, общественных территорий и внутриквартальных проездов, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам месяца чистоты и благоустройства сотрудники ГУСТ проверяют состояние дворов и общественных территорий Подмосковья после генеральной уборки.

«Каждый объект благоустройства, будь то двор или общественная территория, принимается только в присутствии инспекторов ГУСТ, а некоторые из городов я посещаю с инспекцией лично. На сегодняшний день наши сотрудники проверили более 9 тыс. объектов в 59 городских округах региона, приняли более 4 тыс. объектов, по остальным – поручено устранить замечания, и приемка объектов будет осуществлена повторно. Работы продолжаются, и мы рассчитываем, что округа ускорят темп отработки нарушений», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Проверка по чек-листу включает данные по типам объектов: дворовые территории, общественные пространства и внутриквартальные проезды. Проверяется их соответствие нормативам, закрепленным областным законодательством. В Подмосковье находятся 18 977 таких объектов.

Лучшие результаты показали округа Восход, Черноголовка, Реутов, Лобня и Королев, там уборка почти завершена. Хуже всех справились Жуковский, Лотошино, Дзержинский и Волоколамский округ – выполнено менее 50% работ от плана.

Во время месяца чистоты и благоустройства специалисты комплексной уборки использовали технику для мытья покрытия детских площадок, вручную убирали смет и мусор, прогребали газоны, кронировали аварийные и сухостойные деревья, нависающие ветви кустарников, мешающие машинам и пешеходам.

По новым стандартам содержания дворов рабочие демонтировали нефункциональные ограждения, не влияющие на безопасность жителей и не препятствующие заезду авто на участки с зелеными насаждениями, а также неэкологичные клумбы и скульптуры из отработанных покрышек. Обновили информационные стенды, отремонтировали ограждения контейнерных площадок и убрали их территорию.

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