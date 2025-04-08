Ключевые спонсоры Трампа раскритиковали новые пошлины США

Маск и другие миллиардеры выразили несогласие с торговой политикой Трампа

Крупнейшие доноры предвыборной кампании Дональда Трампа публично осудили решение президента о введении «зеркальных» пошлин от 10 до 50% на товары из более чем 200 стран, сообщает РБК .

Наибольшую огласку получила критика со стороны бизнесмена Илона Маска, который сначала раскритиковал советника по торговой политике Питера Наварро, а затем лично обратился к Трампу, но безрезультатно.

Основатель Home Depot Кен Лангон назвал 46%-ную пошлину для Вьетнама «чушью собачьей», а 34%-ный сбор для Китая — «чрезмерно агрессивным». Инвестор Стэнли Дракенмиллер заявил, что не поддерживает тарифы выше 10%, миллиардер Билл Экман охарактеризовал меры как «серьезную политическую ошибку».

Эксперты отмечают, что это самые серьезные разногласия между Трампом и его спонсорами — только Маск вложил в поддержку республиканцев около 290 млн долларов.

В 2025 году администрация президента США Дональда Трампа ввела новые «зеркальные» тарифы на импортные товары. С 5 апреля действует базовая ставка в 10% для большинства стран, при этом для более чем 200 государств. В частности, для Китая установлена дополнительная пошлина в 34%.

Эти меры, по заявлению администрации, направлены на защиту американских производителей и выравнивание торгового баланса. Реализация этих мер уже начала оказывать влияние на международную торговлю и может привести к росту цен на импортные товары для американских потребителей.

Ранее стало известно о планах стран Евросоюза по ответным действиям на введенные США въездным пошлинам.