Аналитики фиксируют резкий рост бронирований в экзотические направления

Спрос на отдых в Абхазии и Катаре вырос вчетверо на майские праздники

Сервис OneTwoTrip зафиксировал четырёхкратный рост бронирований отелей в Абхазию и Катар на майские праздники 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT .

В Абхазии такой всплеск интереса связан с географической близостью и упрощёнными правилами въезда, а популярность Катара объясняют развитой инфраструктурой, доступными ценами и прямыми авиарейсами/

Вдвое увеличилось количество бронирований в ОАЭ, Египет, Индию и на Шри-Ланку. Выросли продажи в такие страны, как Армения (+65%), Вьетнам (+43%), Сингапур (+33%) и Китай (+21%).

Среди европейских стран лидируют Греция (+80%) и Венгрия (+60%).

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