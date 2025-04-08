Двойная индексация пенсий с 2026 года: как изменится размер выплат

С 1 января 2026 года в России вводится новый порядок индексации страховых пенсий, предусматривающий два этапа перерасчета. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Согласно новым правилам, в феврале пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции за предыдущий год, а в апреле возможна дополнительная индексация — ее размер будет зависеть от поступлений в Социальный фонд России и динамики средних зарплат. Для примера: при текущей пенсии в 23 000 рублей и инфляции 5% февральская индексация увеличит выплату до 24 150 рублей. Если в апреле фонд сможет добавить еще 2%, общий размер пенсии достигнет примерно 24 633 рублей. Таким образом, годовая прибавка составит около 1 633 рублей.

Однако, как отмечает Гаврилов, даже такая двухэтапная система не гарантирует существенного роста реальных доходов пенсионеров, поскольку размер апрельской доплаты ограничен возможностями бюджета Социального фонда.

Гаврилов подчеркивает, что текущая система не предусматривает радикальных изменений в методике расчета пенсий, а значит, пенсионерам стоит готовиться к постепенному, но недостаточному росту выплат на фоне продолжающегося удорожания жизни. В ближайшее время альтернативные предложения по реформированию пенсионной системы, включая пересмотр формулы расчета, в Госдуме рассматриваться не будут.

Ранее сообщались условия для получения страховой пенсии по старости в 2025 году.