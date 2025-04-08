Стали известны условия назначения страховой пенсии в 2025 году

Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году россиянам необходимо одновременное выполнение трёх ключевых условий, установленных законодательством, сообщает РИА Новости.

В 2025 году для оформления страховой пенсии по старости необходимо выполнить три основных условия. Мужчины должны достичь 64 лет, женщины — 59 лет. Кроме возраста, потребуется минимальный страховой стаж 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 145 рублей 69 копеек, фиксированная выплата составит 8 907 рублей 70 копеек. При полном соблюдении всех требований средний размер страховой пенсии будет находиться в диапазоне 23-25 тысяч рублей.

Для отдельных категорий граждан, включая работающих в тяжелых условиях и жителей Крайнего Севера, сохраняются льготные условия выхода на пенсию. Эти нормативы продолжают реализацию пенсионной реформы, начатой в России ранее.