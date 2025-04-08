Полиция изъяла запрещенные предметы и боеприпасы у жителя Камчатки

сегодня в 06:15

Сотрудники центра по противодействию экстремизму Камчатского края выявили факт незаконного распространения нацистской символики через мессенджер, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как установили правоохранители, 52-летний житель региона разместил в чате с 150 участниками фотографии орденов Третьего рейха и Германской империи, содержащие запрещённую символику, включая свастику.

Суд привлёк нарушителя к административной ответственности по статье о демонстрации запрещённой символики. При обыске изъята коллекция с нацистской атрибутикой. Также обнаружены 1000 патронов и предметы, похожие на автоматическое оружие.

Правоохранительные органы ожидают результаты баллистической экспертизы, после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведомство подчёркивает, что подобные случаи демонстрации запрещённой символики остаются на особом контроле в рамках реализации антиэкстремистского законодательства.