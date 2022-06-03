РИАМО - 3 июн. По данным МЧС, из огня в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе столицы спасли 13 человек, больше в сгоревшем здании людей нет, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации возгорания в бизнес-центре. По его словам, при пожаре пострадали 2 человека, им оказали необходимую медпомощь.

Всего из горящего здания вывели около 120 человек.

Здание БЦ «Гранд Сетунь плаза» загорелось в пятницу утром. Пожару присвоили 5-й - максимальный - ранг сложности. В ликвидации возгорания на площади 1,1 тыс. кв. м участвовали более 340 человек и порядка 100 единиц техники, еще задействовали 3 вертолета МЧС.

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