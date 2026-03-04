В Волгограде развернули пункт временного размещения после удара БПЛА
В Волгограде после удара БПЛА на базе одной из школ был развернут пункт временного размещения (ПВР),сообщили в городской администрации.
«Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР», — говорится в сообщении.
В ПВР организованы спальные места и горячее питание.
В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, пострадали 5 человек, БПЛА попал по многоквартирному дому.
