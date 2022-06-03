РИАМО - 3 июн. После рекультивации мусорных полигонов в Подмосковье число жалоб от жителей, связанных с неприятными запахами, уменьшилось и продолжает снижаться, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске.

«Видно, как снижается количество жалоб. Людей раньше беспокоили (запахи - ред.), проблема решена. Эта самое главное для нас — обратная связь, что для них (жителей - ред.) это не является каким-то негативным явлением и для них это не является проблемой», — сказал Фирсов.

Он напомнил, что в Подмосковье в этом году закончат рекультивировать 4 полигона. Это ТКО «Парфенов», «Часцы», «Карцево» и «Съяново». Остальные 6, которые находятся в работе, введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Улучшение экологического состояния окружающей среды напрямую влияет на качество жизни людей, что является высшим приоритетом для правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу привести всю экологическую деятельность в регионе в соответствие с требованиями нового экостандарта. Это нужно для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

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