РИАМО - 3 июн. В Москве с начала года возвели свыше 4,3 млн кв. м недвижимости, включая более 2,4 млн «квадратов» жилья. Это составляет более 50% от годового плана, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он уточнил, что в мегаполисе сохраняется интерес инвесторов и к возведению коммерческой недвижимости.
«С начала года введено более 350 тыс. кв. м недвижимости коммерческого назначения, в том числе три производственных объекта, четыре гостиницы и шесть административно-деловых зданий», – отметил вице-мэр.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что московскую инвестиционную программу, которая рассчитана на ближайшие 3 года, планируют сохранить в полном объеме.
«У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта: поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству – тоже начинают реализовываться», – добавил мэр.
Всего в текущем оду на территории мегаполиса запланировано возвести и ввести в эксплуатацию 8,5 млн «квадратов» недвижимости, среди которых около 4,5 млн кв. м жилья.
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