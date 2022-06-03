РИАМО - 3 июн. В Москве с начала года возвели свыше 4,3 млн кв. м недвижимости, включая более 2,4 млн «квадратов» жилья. Это составляет более 50% от годового плана, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Темпы строительства недвижимости в Москве остаются стабильно высокими – с начала года в столице ввели уже более 4,3 млн кв. м различной недвижимости, выполнив годовой план более чем наполовину. При этом было введено свыше 2,4 млн «квадратов» жилой площади – это более 54% от годового плана», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в мегаполисе сохраняется интерес инвесторов и к возведению коммерческой недвижимости.

«С начала года введено более 350 тыс. кв. м недвижимости коммерческого назначения, в том числе три производственных объекта, четыре гостиницы и шесть административно-деловых зданий», – отметил вице-мэр.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что московскую инвестиционную программу, которая рассчитана на ближайшие 3 года, планируют сохранить в полном объеме.

«У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта: поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству – тоже начинают реализовываться», – добавил мэр.

Всего в текущем оду на территории мегаполиса запланировано возвести и ввести в эксплуатацию 8,5 млн «квадратов» недвижимости, среди которых около 4,5 млн кв. м жилья.

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