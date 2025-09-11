Житель Кемерова активно распространяет в Сети порно с собакой

В социальных сетях появилась информация о кемеровчанине, который делится среди своего окружения порно с крупной собакой. Ролик длительностью более трех минут привлекает все больше нежелательного внимания общественности, сообщает Сiбдепо .

Согласно данным из его профиля в социальной сети «ВКонтакте», мужчина проживает в Кемерове. Анализ страницы показал, что на протяжении последних трех лет пользователь демонстрирует особый интерес к собакам: в его коллекции присутствуют специализированная литература по анатомии животных, различные аксессуары для собак, включая ошейники и намордники, а также игрушки для четвероногих.

В социальной сети ранее публиковались записи, где неизвестный мужчина средних лет с закрытым лицом вдыхает запах спортивной обуви. Большинство видеороликов имеют однотипные названия, описывающие действия этого человека с кроссовками. По словам автора аккаунта, на одном из видео запечатлено, как его пес кусает обувь с неприятным запахом.

В Telegram-канале того же пользователя появились более откровенные материалы с животным, которые невозможно показать из-за ограничений цензуры. Примечательно, что кемеровчанин подписан на множество сообществ, связанных с помощью бездомным собакам, включая группы по пристройству животных и приюты.

