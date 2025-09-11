Опубликованы эксклюзивные кадры со съемок фильма «Морфий»

Эксклюзивное интервью с сыном известного режиссера Алексея Балабанова, Федора Балабанова, появилось в Сети. В новом эпизоде проекта «Продолжаем разговор» от «Петербургского дневника» Балабанов-младший рассказал о своих отношениях с отцом. Видео доступно только на платформе VK Видео , сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ходе беседы сын режиссера представил редкие фотографии с площадки фильма «Морфий», снятого в 2008 году. Картина основана на произведениях Михаила Булгакова — цикле «Записки юного врача» и рассказе «Морфий». Сценарий к фильму написал Сергей Бодров-младший.

Главного персонажа — молодого врача, пристрастившегося к морфину и работающего в сельской больнице, сыграл заслуженный артист России Леонид Бичевин. Он также известен по роли в другой работе Алексея Балабанова — фильме «Груз 200».

Съемки «Морфия» проходили в Угличе и Калязине.