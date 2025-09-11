Эксперт раскрыл рабочие стратегии для начинающих инвесторов

Доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко поделился рекомендациями по безопасному вхождению в мир инвестиций. По мнению экономиста, начинающим инвесторам необходимо распределять средства между разными активами, чтобы минимизировать возможные потери. Об этом сообщает NEWS.ru .

Щербаченко отметил, что в настоящее время инвестиционные возможности стали доступны широкому кругу людей. При этом стартовый капитал может быть любым, однако ключевую роль играют продуманный подход и соблюдение основных инвестиционных правил.

Эксперт рекомендует подходить к инвестициям обдуманно и придерживаться основных правил, даже если начинаете с небольших сумм. По его словам, для эффективного старта потребуется около 20 тыс. рублей, что позволит распределить вложения между 5 разными компаниями. Хотя технически можно инвестировать и 1 тыс. рублей, брокерские комиссии делают такие маленькие инвестиции экономически невыгодными. Щербаченко подчеркнул важность распределения средств между различными активами и секторами для минимизации рисков.

Начинающим инвесторам рекомендуется вкладывать только те деньги, которые не требуются для повседневных нужд, и настраиваться на долгий срок инвестирования. По словам экономиста, важно постоянно пополнять свой инвестиционный портфель и выбрать проверенную брокерскую компанию.

Щербаченко также подчеркнул, что инвестиционному капиталу необходимо время для увеличения. Он предложил для небольших сумм до 10 тыс. рублей распределять средства в соотношении 60% на безопасные финансовые инструменты и 40% — на перспективные акции. Эксперт также посоветовал направлять полученную прибыль на новые инвестиции и постоянно развивать свои знания в области финансового анализа компаний и их отчетности.

