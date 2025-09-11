Индусы вытеснят в России трудовых мигрантов из стран СНГ

Поток индусов в Россию в этом году вырос на 24,6% по сравнению с 2024 годом, они могут вытеснить трудовых мигрантов из стран СНГ, сообщает Mash .

В основном в РФ приезжают жители штатов Пенджаб, Бихар и Уттар-Прадеш. Они больше всего работают в сфере услуг и строительства. Приезжих привлекает зарплата, которая на 60% больше, чем в Индии, а также комфортный уровень жизни.

Для специалистов действует специальная визовая программа. А в отечественных регионах планируется открыть генконсульства для решения вопросов миграции. Первые будут работать в Екатеринбурге и Казани (например, в Татарстане до конца года хотят трудоустроить около тысячи индусов).

Также компании-рекрутеры в РФ занимаются организацией найма, среди услуг: и оформление документов, и трансфер, и обучение русскому языку, и помощь в адаптации.

В текущем году в стране повысилась общая квота на привлечение специалистов из-за рубежа, которая в сравнении с прошлый годов выросла на 50,7%, со 155,9 тыс. до 234,9 тыс. человек. Этот процесс наблюдается из-за дефицита кадров на фоне импортозамещения. Сейчас промпредприятиям нужно наращивать объемы производства. В общероссийском масштабе квота для индийцев составила 71,8 тыс. человек при общем числе всех трудовых мигрантов в 234,9 тыс.