РИАМО - 3 июн. Машины скорой помощи прибыли через 6 минут после начала возгорания в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Возгорание случилось в БЦ утром в пятницу. Пожару присвоили максимальный – пятый – ранг. Специалисты уже локализовали огонь.

«Всего мы развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета. На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни», – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что пациента с отравлением доставили в НИИ скорой помощи им Склифосовского, там ему оказывают необходимую медпомощь.

По ее словам, один пострадавший обратился с ожогом кисти. Ему помощь медики оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

«Продолжаются работы по поиску людей. Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут», - уточнила вице-мэр.

Площадь пожара составила 1,1 тыс. «квадратов». Из горящего здания бизнес-центра были выведены 120 человек, еще спасли 11.

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