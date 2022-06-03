РИАМО - 3 июн. В Подмосковье приоритетами в решении социальных задач является развитие здравоохранения, образования и цифровизация соцвыплат для удобства граждан, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Три магистральные темы. Первая - это медицина. После Covid-19 мы все прекрасно видим, на сколько серьезны нагрузка на наших врачей. И президент часто говорит про первичное звено», - сказал Воробьев в ходе Форума решения социальных задач.
Он отметил, что население растет, важно обеспечивать комфортное получение медицинских услуг. Для этого строятся современные медучреждения. Медикам предоставляют жилье и земельные участки. В регионе применяется формат «второго мнения» от специалистов МОНИКи, развивается IP-телефония на скорой помощи.
«Следующая тема - это образование. Мы очень хотим, чтобы наши дети состоялись. Мы строим новые школы, ремонтируем существующие, улучшаем методики преподавания», - уточнил Воробьев.
По его словам, задачей является и более успешная сдача выпускных экзаменов, развитие олимпиадного движения.
«Для этого нужны (образовательные - ред.) центры», - уточнил губернатор.
Многое делается для удобства оформления документов. Получить нужные для школьников справки, в том числе для детских лагерей, можно в электронном виде, добавил глава региона.
«Что касается социальных выплат - мы тоже в «цифру» все переводим. Старшее поколение может все сделать в МФЦ. <...> Тема проактивности стоит во главе любой инновации. Чтобы ты не думал, как обновить свою социальную карту. Мы это делаем автоматически», - заключил глава Подмосковья.
По его словам, это же касается льгот на ЖКУ.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии