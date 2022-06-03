РИАМО - 3 июн. Станция «Рижская» Московского метрополитена сейчас работает в штатном режиме. Ранее вестибюль станции был подтоплен, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение поездов подземки осуществляется в соответствии с графиком.

В метрополитене оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа. Подтопление было ликвидировано.

Станция «Рижская» «оранжевой» ветки Мосметро была открыта в мае этого года после реконструкции.

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