РИАМО - 3 июн. Станция «Рижская» Московского метрополитена сейчас работает в штатном режиме. Ранее вестибюль станции был подтоплен, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение поездов подземки осуществляется в соответствии с графиком.
В метрополитене оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа. Подтопление было ликвидировано.
Станция «Рижская» «оранжевой» ветки Мосметро была открыта в мае этого года после реконструкции.
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