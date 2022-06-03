РИАМО - 3 июн. В 2022 году лучшим врачам Подмосковья выделили более 600 земельных участков, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Население Подмосковья ежегодно растет на 100 тыс., области нужны медработники.

«Нам нужны врачи. <...> Если ты лучший врач, мы тебе дадим землю. Уже 637 участков в этом году мы лучшим по профессии выдали», - сказал Воробьев в ходе Форума решения социальных задач.

Он отметил, что работает программа по бесплатной аренды жилья.

«Все эти мероприятия позволяют искать, удерживать врачей», - заключил Воробьев.

Также в регионе реализуется программа социальной ипотеки для учителей, врачей, тренеров. В рамках программы соципотеки участники платят только проценты по кредиту, а цену квартиры оплачивает государство.

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