сегодня в 03:21

Onet: в жилой дом Польши попала ракета, выпущенная из голландского F-35

Ракета, выпущенная из голландского самолета F-35, а не польского F-16 попала в жилой дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Onet.

По неофициальной информации, здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции.

Ранее сообщалось, что польский истребитель F-16 хотел перехватить «российский беспилотник». Однако у ракеты появились неполадки с системой наведения.

В результате снаряд ударил по двухэтажному жилому дому в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Боеголовка не успела сдетонировать благодаря работе предохранителей.

Между тем НАТО начала усиливать восточный фланг на фоне инцидента с дронами в Польше. Страны организации продолжают наращивать военное присутствие там.