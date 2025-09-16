сегодня в 16:46

Rzeczpospolita: жилой дом в Польше был поражен ракетой с F-16, а не дроном РФ

Издание Rzeczpospolita выяснило, что по жилому дому в Польше на самом деле ударила ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не российский дрон, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным газеты, польский истребитель F-16 хотел перехватить «российский беспилотник». Однако у ракеты появились неполадки с системой наведения.

В результате снаряд ударил по двухэтажному жилому дому в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Боеголовка не успела сдетонировать благодаря работе предохранителей.

Rzeczpospolita пишет, что польская прокуратура умалчивает о деталях инцидента. А ракету, ударившую по дому, называет «неопознанным объектом».

Между тем НАТО начала усиливать восточный фланг на фоне инцидента с дронами в Польше. Страны организации продолжают наращивать военное присутствие там.