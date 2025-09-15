НАТО усиливает восточный фланг на фоне инцидента с дронами в Польше

Страны НАТО продолжают наращивать военное присутствие на восточном фланге альянса в рамках новой операции «Восточный страж» — к инициативе присоединяются Испания, Италия, Великобритания и Швеция, сообщает РИА Новости .

Поводом для усиления группировки стали заявления Польши о сбитии «российских дронов», хотя Варшава так и не представила доказательств их происхождения. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала версию о «более чем десяти БПЛА», но также не предоставила конкретных данных.

В Кремле и МИД РФ отвергли эти обвинения, подчеркнув готовность к консультациям с Польшей и отсутствие каких-либо запросов от Варшавы.

Минобороны России заявило, что при ударах по объектам ВПК Украины 10 сентября цели на территории Польши не планировались, и выразило готовность к диалогу для прояснения обстоятельств.

Ранее Германия уже направила в Польшу четыре истребителя Eurofighter, Чехия предоставила три вертолета, а Дания — истребители и фрегат ПВО.