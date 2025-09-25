сегодня в 02:48

На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков за сутки

На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков магнитудой до 5,1, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1», — говорится в сообщении.

При этом один из них ощущался жителями края.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.