сегодня в 03:45

SHOT: не менее шести взрывов прогремело в Белореченском районе

Не менее шести взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительной информации, ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, раздались 5-6 взрывов, начиная с 02:30 ночи. На окраине одного из городов видны яркие вспышки в небе.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.