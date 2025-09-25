SHOT: не менее шести взрывов прогремело в Белореченском районе
Не менее шести взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края. По предварительной информации, ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, раздались 5-6 взрывов, начиная с 02:30 ночи. На окраине одного из городов видны яркие вспышки в небе.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.