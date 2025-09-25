сегодня в 02:17

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 24 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над российскими регионами.

Ранее Росавиация приняла решение о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.