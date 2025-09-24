Временные ограничения ввели в аэропорту Уфы из-за опасности атак дронов

сегодня в 09:52

Росавиация приняла решение о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Такое ограничение работы воздушной гавани необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В среду утром Республика Башкортостан подверглась атаке украинских дронов. Так, БПЛА ударили по НПЗ в Салавате. Местные жители рассказали о звуках взрывов, а затем — о столбе густого дыма в районе предприятия.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что в данный момент на нефтеперерабатывающем заводе тушат разгоревшийся пожар. Степень его повреждений уточняется.

