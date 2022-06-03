РИАМО - 3 июн. Достигнуть цели «нулевого захоронения» поможет термическая обработка отходов, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Межрегиональный экологический форум «Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы» проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске.



«Современные технологии абсолютно точно позволяют исключить любое негативное воздействие при термической обработке отходов. Да, это дорого, но наши партнеры, наши регоператоры понимаю всю проблематику. <…> 40% стоимости предприятия — это стоимость очистки», — сказал Велиховский.

Благодаря такой обработке отходы будут превращаться в энергичные шлаковые отходы, которые составляют уже 5% по массе, рассказал министр.



«За это время мы закрыли 33 полигона. У нас нет старого формата захоронения отходов. И уже в течение года мы существуем в том плане, что <…> каждая тонна отходов проходит через сортировочные комплексы. И уход от старого формата, я считаю, одно из самых главных достижений Московской области», — отметил Велиховский.



Он добавил, что в регионе создано 11 комплексов по переработке отходов. Инвестиции в эту отрасль составили более 100 млрд рублей. Московская область на сегодняшний день является лидером по созданию систем переработки отходов.



«2022 год является ключевым годом, когда мы заканчиваем построение все цепочки переработки отходов и делаем это замкнутым циклом», — заключил министр.

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