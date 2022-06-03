РИАМО - 3 июн. Утром в пятницу произошел крупный пожар в здании «Гранд Сетунь плаза». Из-за возгорания перекрыты перекрыты улица Горбунова, съезды на эту улицу с МКАД, а также со стороны Северо-Западной хорды с улиц Молодогвардейской и Кубинка, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность участников дорожного движения, проезд пожарной техники и отвод транспорта на соседние улицы.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Из объятого огнем здания спасли 120 человек, поиск людей продолжается. На верхних этажах могут находиться люди. На место ЧП прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

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