Экскурсии на предприятия: как в Новосибирске проходит профориентация молодежи

В регионе активно реализуют профориентационные проекты для молодежи. Ежегодно свыше 40 тыс. школьников и студентов проходят профориентацию в центрах занятости и принимают участие в карьерных мероприятиях. Особое внимание уделяется организации экскурсий на предприятия различных отраслей экономики.

Начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова 9 сентября ознакомилась с ходом реализации профориентационного проекта в Искитиме. Она подчеркнула, что одна из ключевых задач национального проекта «Кадры» — координация работы центров занятости, образовательных учреждений и работодателей.

«Это способствует улучшению качества подготовки будущих специалистов с учетом реальных требований предприятий Новосибирской области, что, в свою очередь, отражается на повышении конкурентоспособности как работников, так и самих компаний», — рассказала Лаврова.

В этом году центры занятости организовали 124 профтура на предприятия региона, в которых приняли участие 1 287 человек. Одним из примеров стала программа «Профи-Тревел» кадрового центра Искитима. В рамках проекта школьники и студенты посещают предприятия города и района, знакомятся с производственными процессами, историей компаний и востребованными профессиями.

Так, студенты Искитимского центра профессионального обучения побывали на одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района — АО «Степное». Им рассказали об истории предприятия, работе мастерских и зернотока, а сотрудники поделились своим профессиональным опытом.

Эти встречи помогают молодежи лучше ориентироваться в выборе будущей профессии и строить карьеру.