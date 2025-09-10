Редакция «Время прозы» приглашает принять участие в конкурсе рассказов на тему сновидений

Редакция Алексея Небыкова «Время прозы» в издательстве «Вече» объявляет о старте третьего конкурса по отбору произведений малой формы в книгу рассказов.

По информации организаторов, темой очередного конкурса стали «Сны» в широком понимании слова:

Культура. Исследователи давно признают рассказы о снах частью культуры. Определенные мотивы сновидений характерны для целых сообществ. Участников конкурса призывают показать, как сны становятся частью культуры и отражают устои и порядки общества.

Сны представляют особую реальность, существующую по своим законам. Ее пытаются понять фольклористы, литераторы, психологи, сомнологи и другие специалисты. Организаторы предлагают создать уникальный мир, не только обращаясь к литературным клише, но и нарушая традиционные представления о снах.

Желания и проблемы. «Во сне человек проявляется полностью во всей своей оголенности и природном нищенстве. Как только он перестает применять свою волю, он становится игрушкой всех страстей, от которых в состоянии бодрствования его защищает совесть, чувство чести и страх...». Авторы могут поспорить с основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом или предложить свою историю проявления особенностей человека во сне.

Творчество. Сон часто понимается как грань между жизнью и смертью, где высшая форма вымысла равноудалена как от реальности, так и от мира идей и истины. В сновидениях властвуют символы и образы, а воображение, избавившись от рамок рационального, преодолевая границы языка, получает наибольшую свободу действий. Авторы-участники могут рассказать о связи снов и творчества в своих историях.

Требования к рассказам:

1. На конкурс принимаются только неопубликованные произведения.

2. В вашем рассказе так или иначе должна отражаться тема конкурсного отбора «Сны».

3. Принимаются рассказы любого жанра, обладающие глубоким смысловым содержанием.

4. Рассказы должны быть написаны на чистом русском языке, нецензурная лексика не допускается, содержание рассказа не должно нарушать законодательство РФ.

5. Объем рассказов до 20 тыс. знаков с пробелами, небольшое превышение (до 1 тыс. знаков с пробелами) допускается.

6. Рассказы присылаются в формате doc, docx на почту: info@prosetime.ru. В теме письма укажите «На конкурс Сны». К письму необходимо приложить творческую биографию (до 12 строк), фото и ссылку на любую собственную открытую социальную сеть.

Материалы принимаются в срок до 31 октября этого года. Победители будут утверждены до 31 января 2026 года (сроки отбора могут быть увеличены, в случае поступления большого количества работ). Книга рассказов выйдет в 2026 году.