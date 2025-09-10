Обновление крепкое, падение акций стандартное: эксперт оценил презентацию Apple

«Насчет отсутствия изменений — я скорее не соглашусь. Да, нет ничего революционного, но для проходного ежегодного апдейта это весьма крепкое обновление. Про дизайн iPhone 17 Pro — он довольно нестандартный. Выглядит действительно слегка странно, однако важно посмотреть на устройство вживую, прежде чем дать ему какую-либо окончательную оценку», — сказал Москвин.

Он напомнил, что iPhone 6 в свое время очень критиковали за его дизайн, однако это не помешало тому поколению телефонов Apple успешно продаться огромными тиражами.

«А что касается падения акций, то это абсолютно стандартная история после каждой презентации Apple. Такое происходит даже после суперуспешных релизов. Как говорят биржевые трейдеры: „Покупай на слухах, продавай на фактах“ — именно этим они и занимаются, не более того», — отметил эксперт.

Накануне на презентации Apple показала целый ряд новых устройств. Обновлена линейка смартфонов: вышли 4 модели iPhone 17, среди которых выделяется iPhone 17 Air толщиной всего 5,6 мм — самый тонкий смартфон в истории бренда. После мероприятия акции компании упали почти на 1,7%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.