РИАМО - 3 июн. В Подмосковье после коронавируса за сутки выздоровели 129 человек, всего с начала пандемии в регионе врачи вылечили от инфекции 955 201 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа в Московской области выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 2 человека.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 976 323 случая заражения коронавирусом. От последствий заражения умерли 15 084 человека.

Тем, кто перенес коронавирус, рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Исследование можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Также не стоит забывать про вакцинацию и ревакцинацию.

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