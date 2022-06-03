РИАМО - 3 июн. За минувшие сутки в Московской области подтвердили 225 случаев Covid-19, всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 976 323 случая заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Подмосковье стабилизировалась. Медицинские учреждения вернулись к плановому приему пациентов.

Врачи рекомендуют не пренебрегать прививкой, так как вакцинация является единственным подтвержденным способом уберечься от опасных последствий заражения коронавирусом.

Прививку делают бесплатно отечественными препаратами. Вакцинацию проводят в областных поликлиниках, а также в местах работы выездных медбригад.

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