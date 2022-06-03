РИАМО - 3 июн. Московская область является лидером в стране по обращению с отходами. Одно из главных достижений, которое помогает региону сохранить лидерство, - это люди, их правильное отношение к переработке ТКО, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Никто не верил, что в 2019 году наши жители будут разделять отходы. Все говорили: да кому это нужно, все свалим в одну кучу, все пропадет где-нибудь там. Но даже в первый год мы достигли показателей в 50% раздельного сбора отходов. Сейчас это показатель приближается к 80%», - сказал Велиховский.

Он добавил, что это показатель желания жителей Подмосковья сделать экологию одним из главных преимуществ Московской области.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в области с 2019 года создается комплексная система обращения с отходами. Все 39 мусорных полигонов в Подмосковье были закрыты. Запустили 11 высокотехнологичных КПО, которые сортируют мусор для дальнейшей переработки.

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